Ramazan Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? 2022 Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? 1,2,3,4 Mayıs'ta....

✨Ramazan Bayramı'nda otobüsler ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz? 2022 Bayramda İETT, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? soruları gündeme geldi. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayıp 4 Mayıs'ta sona erecek. Bayramın arifesi de 1 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Arife ve Bayramda tatillerini gezerek geçirmek isteyen milyonlarca kişi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki açıklama geldi mi? İşte Ramazan Bayramı'nda İETT, metro, metrobüs, vapur, Marmaray'ın durumu...
RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ, KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?
Her bayram olduğu gibi bu bayramda da akraba eş dost ziyareti yapılacak. Dolayısıyla toplu taşıma imkanlarından yararlanacak olanlar otobüsler ücretsiz mi merak ediyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Bu yıl ise böyle bir kısıtlama bulunmuyor. Peki İETT, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?
2022 BAYRAMDA İETT, METRO, METROBÜS, VAPUR, MARMARAY BEDAVA MI?
2022 yılında henüz otobüslerin ücretsiz olacağına dair resmi bir açıklama gelmese de geçtiğimiz bayramlara baktığımda bu Ramazan Bayramı'nda da toplu taşıma araçlarının bedava olacağı öngörülüyor. Öte yandan konuya ilişkin yetkililerden bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.