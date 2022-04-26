Peygamberimizin Kadir Gecesi okuduğu dua! Allahümme inneke afüvvün duası Türkçe anlamı! Kadir Gecesi okunacak dualar hangileri?

SEYYİD'ÜL İSTİĞFAR DUASI

🔸 Kadir gecesinde yapılması tavsiye edilen şeylerden biri de bu geceyi bol bol tövbe ve istiğfarla geçirmek ve Allah'ın bağışlamasını dilemektir.

Seyyid'ül İstiğfar duasının okunuşu:

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ'dike mes'tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû'ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû'ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."

Seyyid'ül İstiğfar duasının anlamı:

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."