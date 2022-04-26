Otobüslerde maske zorunluluğu kalktı mı 2022? Uçak, tren, metro, metrobüs, vapur, Marmaray, ETT, şehirler arası yolculuklarda maske yasağı kalktı mı? soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 26 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında maske zorunluluğunun kaldırıldığı yerleri duyurdu. İşte maske yasağının kaldırıldığı yerler...
OTOBÜSLERDE MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Son dakika haberine göre sağlık kuruluşu ve otobüsler dışında diğer yerlerde maske zorunluluğu kalktı. Erdoğan, ''Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamasında, " Toplum olarak başarılı bir savaş verdik. Küresel salgın bir süredir tehdidi altında yaşadığımız bir vaka olmaktan çıkmıştır" ifadelerine yer verdi.
OKULLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?
Bilim Kurulu toplantısından çıkan karara göre okullarda da maske zorunluluğu bugünden itibaren kaldırıldı. Erdoğan ayrıca bundan sonra Bilim Kurulunun olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacağını da bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şöyle;
''Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum.
Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk. Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum.
Merhum Cemil Taşçıoğlu hocamız, merhum Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi, bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşuna erişimi kısıtlanırken, biz devlet, şehir, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde de yeni yatağı hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık.
Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Sahip olduğumuz tüm birikimi dost ve kardeş coğrafyadaki halklarla paylaşarak insani sorumluluklarımızı da yerine getirdik. 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağlayarak insani farkımızı gösterdik. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hayırla yad edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders, kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur.''