🙏Orucun bitmesine kaç gün kaldı? Oruç ne zaman bitiyor 2022? 2022 Ramazan ayı ne zaman sona erecek? Ramazan Bayramı tarihi ise...

RAMAZAN'DA KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

Ramazan ayında oruç tutmamayı teşkil eden belli başlı bazı mazeretler bulunmaktadır. İslam'a göre bu mağazada etleri taşıyan kişiler oruç tutmama ruhsatına sahip olur.

- Gece yola çıkacak olan kişiler aradaki mesafenin (90 km) olduğu durumlarda oruç tutmayabilir. Ancak gündüz yola çıkılırsa ve gece niyet edilmişse, önemli bir mazereti olmadığı sürece oruç tutulmalıdır.

- Uzman bir doktor kontrolü altında kişi eğer oruç tutamayacak kadar sağlıksız olunduğuna karar verilirse, o zaman birey Ramazan ayından muaf tutulur. Eğer hastalık geçici ise daha sonra kişi oruçlarını kaza eder.

- Gebelik ve çocuk emzirmek de aynı şekilde Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatına sahip olma durumudur. Sadece çocuğun etkilenmeyeceği ve anne adayının dayanabileceği bir durum söz konusuysa oruç tutulabilir. Burada uzman bir hekimden alınacak rapor önemlidir.

- Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kişiler bunun yerine fitre verebilir. Gücünü oruca yetiremeyen kişiler her bir gün adına fitre vererek bunu karşılayabilir.

- Kişinin normal ibadetlerini yerine getirilmesinde zorluk yaratacak ağır işlerde çalışma, oruç tutmak konusunda muaf tutulma ruhsatı sağlar. Sadece eğer kişi sağlığını tehlikeye atmayacak bir ortam yaratabilmiş ise böyle zamanlarda oruç tutabilir.