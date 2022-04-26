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    • Haberler
    • 26.04.2022 08:06
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    • 26.04.2022 08:06
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    Nisan yağmuru ne zaman, hangi tarihlerde toplanır 2022? Nisan yağmuru saç uzatır mı, cilde faydası nedir? Yağmurun şifası...

    Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde nisan yağmurunun ne zaman toplanacağı ve faydaları hakkında aramalar hız kazandı. Hadislerde de geçen nisan yağmuru şifalı özellikleri nedeniyle oldukça kıymetlidir. Anadolu'da "şifalı" olarak kabul edilen nisan yağmurlarını biriktirme geleneği yerine getirilmeye devam ediyor. Peki, Nisan yağmuru saç uzatır mı, cilde faydası nedir? Nisan yağmuru ne zaman, hangi tarihlerde toplanır 2022? Nisan yağmurunun şifaları...

    takvim.com.tr
    Nisan yağmuru ne zaman, hangi tarihlerde toplanır 2022? Nisan yağmuru saç uzatır mı, cilde faydası nedir? Yağmurun şifası...

    Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde nisan yağmurunun ne zaman toplanacağı ve faydaları hakkında aramalar hız kazandı. Hadislerde de geçen nisan yağmuru şifalı özellikleri nedeniyle oldukça kıymetlidir. Anadolu'da "şifalı" olarak kabul edilen nisan yağmurlarını biriktirme geleneği yerine getirilmeye devam ediyor. Peki, Nisan yağmuru saç uzatır mı, cilde faydası nedir? Nisan yağmuru ne zaman, hangi tarihlerde toplanır 2022? Nisan yağmurunun şifaları...

    Nisan yağmurları ne zaman toplanır?

    Rumi Takvime göre, Nisan ayının 2. yarısından 13 Mayıs'a kadar yağmur sularının temiz kaplarda toplanarak biriktirilmesi daha sonra kullanılması adet haline gelmiştir.

    Nisan yağmuru faydaları nelerdir?

    Konya'da bulunan Mevlana dergahında Mevleviler, 'nisan tası' adı verilen kaplara topladıkları nisan yağmurlarını, gelen misafirlere ikram ediyorlar, bu suyun bazı dertlere şifa olacağına inanıyorlardı.

        Nisan yağmuru biriktirme geleneği azalsa da özellikle Konya'nın kırsal bölgelerinde çeşitli şekillerde yaşatılmaktadır. Nisan yağmurlarının şifalı olduğuna inananlar, yağmur yağarken leğen benzeri geniş ağızlı kapları açık alanlara bırakarak, içine yağmur sularının dolmasını sağlıyor. Bu kaplarda biriken sular, daha sonra bidonlara aktarılarak çeşitli şekillerde kullanılıyor.

        Saçları uzamayanlar başlarını bu nisan yağmuruyla yıkarken, temiz kaplarda toplanan suları, baharın bolluk ve bereket getirmesi ya da hastalıklardan arınılması düşüncesiyle de içenler oluyor."
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        Haberler Haberler Nisan yağmuru ne zaman, hangi tarihlerde toplanır 2022? Nisan yağmuru saç uzatır mı, cilde faydası nedir? Yağmurun şifası...
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