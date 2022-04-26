Ülke genelinde vatandaşlar Maske zorunluluğu kalkacak mı? Okullarda maske yasağı kalktı mı 2022 sorularının yanıtlarını merak ediyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede aşı olmanın yanı sıra maske koruması büyük öneme sahip. Okullar da dahil olmak üzere kapalı alanlarda maske yasağı devam ediyor ve Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak kararları merakla bekliyor. Peki Ramazan Bayramı'nda maske zorunluluğu bitecek mi? Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi, işte detaylar...
MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, Bursa ve Sakarya'nın ardından Adıyaman'a gitti. Ziyaretleri sırasında maske takmayıp vatandaşlarla tokalaşan, öğrencilerle fotoğraf çektiren Koca, pandemiyle mücadelede gelinen noktaya dair ipucu verdi. Sabah'ın sorularını yanıtlayan Koca, şunları kaydetti:
ESKİ GÜNLERE DÖNECEĞİZ
Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Eski günlerimize döneceğiz. Kısıtlamanın daha çok olmadığı döneme inşallah geçiyoruz.
Kişisel tedbirler daha çok öne çıkacak. 'Kişisel tedbirler devreye geçsin ve artık toplumsal kısıtlamalar devre dışı kalsın' istiyoruz. Kronik rahatsızlığı olan, ileri yaşta riskli kişilerde zaten normal zamanda da koruma gerekir.