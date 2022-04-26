Biz büyüklerimizi gripten koruma çabası içinde olmuyor muyuz? 2.5 yıllık zaman dilimi bize üst solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşmasını maskenin önemli oranda önleyebildiğini gösterdi. Pandemi sonrası normal dönemde de bu olmalı.



MASKESİZ VATANDAŞIN ARASINDA OLMAYI ÖZLEMİŞİZ

Ben esnafla tokalaşmaya başladım. İşte vatandaşın arasına katılıyoruz. Gençlerle birlikteyiz. Özlemişiz. Bu normali maskesiz yaşamak önemli değil mi?

AŞI VE İLAÇ İKİ GÜÇLÜ SİLAH

Aşıların akciğere inmeyi önemli oranda düşürdüğünü biliyoruz. Riskli ve ileri yaş olan kişilerde erken dönemde verebileceğimiz, etkili olduğunu bildiğimiz ilacımız da var. Bu ilacı da yerlileştirdik. Hem aşı, hem de ilacın varlığıyla iki güçlü silahımız var. Bu dönemi bundan sonra daha kolay geçirebiliriz diye düşünüyoruz. Onun için normalleşelim diyoruz.