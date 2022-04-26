🚝Marmaray sefer sayısı arttı mı? Marmaray sefer saatleri uzatıldı mı? Ramazan'da Marmaray kaça kadar çalışacak? (2 Nisan - 2 Mayıs)

MARMARAY SEFER SAATLERİ UZATILDI MI?

Ramazan ayı boyunca Marmaray, metro, tramvay ve finiküler,sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda "2 Nisan saat 00.00 itibarıyla Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar devam edecektir." ifadelerine yer verildi. Metronun yanı sıra Marmaray sefer saatleri de Ramazan ayına özel güncellendi.

RAMAZAN'DA MARMARAY KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Twitter'da yapılan açıklamada, "Marmaray seferleri ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.