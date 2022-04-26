🙏Kuranda kaç secde var nasıl kılınır? 🙌14 secde ayetleri hangi cüzlerde? Diyanet tilavet secdesi nedir, nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kur'ân'da on dört yerde geçen secde âyetlerinin okunması veya işitilmesi durumunda yapılan secde tilavet secdesidir. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar tilavet secdesi ile ilgili tüm bilgileri öğrenmek istiyor, detaylar haberimizde yer alıyor.
KURANDA KAÇ SECDE VAR? 14 SECDE AYETLER HANGİ CÜZLERDE?
Secde ayetleri: Kur'ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir:
A'râf suresinin 206;
Ra'd suresinin 15,
Nahl suresinin 49,
İsra suresinin 107,
Meryem suresinin 58,
Hac suresinin 18,
Sâd suresinin 24,
Furkan suresinin 60
Neml suresinin 25,
Secde suresinin 15,