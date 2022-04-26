Kadir Gecesi'nde adetli kadınlar ne yapmalı, nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi'nde hayızlı kadın ne yapar, Kadir Suresi okunur mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Adet dönemi Kadir Gecesi'ne denk gelen kadınlar ibadet edip edemeyeceklerini öğrenmek ve günaha girmemek için bu doğrultuda bir karar vermek istiyor. Hayızlı yani adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde dua okuyabiliyor mu? İşte detaylar...
ADETLİ (HAYIZ) KADIN TESBİH NAMAZI KILABİLİR Mİ?
Adetli olan kadınlar tesbih namazı kılamazlar. Ancak tesbih namazında okunan "SÜBHANELLAHİ VELHAMDÜ LİLLAHİ VE LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER,VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIIM" tesbihi okuyabilirler. Zira bu tesbihi okumakta istiğfardır. ayrıca bu tesbihi bir defa okuyan kimseye hac ve ömre sevabı verileceği bildirilmiştir.
Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Seyyidü-l istiğfar duasını da yapabilirler.
ADETLİ KADIN FATİHA OKUYABİLİR Mİ?
Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.