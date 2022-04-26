Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu önemli geceyi nasıl geçirmek gerekir?

KUR'AN-I KERİM'DE KADİR GECESİ

Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresi, Kadir gecesi ile ilgili olarak nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler.