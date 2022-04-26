Bin aydan daha hayırlı kabul edilen ve sevabı çok büyük olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşayacak. İslam alemi en faziletli gün olan Kadir Gecesi'nde hangi teşbihlerin ve zikirlerin çekileceğini araştırırken Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini de arama motorları üzerinden çok fazla sorgulamaya başladı. Peki, Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu önemli geceyi nasıl geçirmek gerekir?
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir gecesinin önemi nedir sorusu merak edilen konulardan biri. Kadir gecesi, Müslümanlara hem ayetlerde hem de hadislerde mübarek olduğu müjdelenen bir gecedir.
Kadir (kadr) sözcüğü "hüküm, şeref, güç, yücelik" anlamlarına gelir. İslami literatürde Arapçası ile "leyletü'l Kadr" şeklinde, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.
KUR'AN-I KERİM'DE KADİR GECESİ
Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresi, Kadir gecesi ile ilgili olarak nazil olmuştur. Surede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler.