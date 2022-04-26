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    • Haberler
    • 26.04.2022 14:54
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    • 26.04.2022 14:54
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    Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir? Kadir gecesinde yapılacak ibadetler neler? Çekilecek tesbihler ve zikirler!

    Mübarek Ramazan ayı içinde olan en kutsal en faziletli gecelerden olan Kadir Gecesi belirtileri ve alametleri nelerdir merak edildi. Dini alimlere göre Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'nin net bir tarihi yoktur. Kadir Gecesi'ni diğer zamanlardan üstün kılan en önemli özellik Kur'an-ı Kerim'in bu gecede müjdelenmesi. Bu gece, sema kapılarının açıldığı, tövbe ve duaların kabul edildiği gece olarak biliniyor. Peki, Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi okunacak dualar sureler, çekilecek tesbihler ve zikirler!

    takvim.com.tr
    Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir?

    Kadir Gecesi 2022 yılında 27 Nisan günü idrak edilecek. Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'ne bir kez daha ulaştık. Kadir gecesinde ibadet etmek isteyen birçok Müslüman Kadir Gecesi kandil mi diye araştırıyor. Peki, Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Kadir Gecesi okunacak dualar sureler, çekilecek tesbihler ve zikirler!

    ANLAMI

    Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.

    KADİR GECESİNDE NE OLDU?

    Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'de "Kadr" adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Bu surede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir".

    Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler. Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır.

        Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir. (el-Muvaṭṭaʾ, "İʿtikâf", 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

        Allah, Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail aracılığıyla Peygamberimize Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir. Efendimiz 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir. 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

        Duhân Sûresi'nde Kadir gecesi için "Her hikmetli iş, o gecede ayrılır" denilmiştir. İbn-i Abbâs'tan rivâyetle de şöyle buyurulmuştur:

        "Allah, Kadir gecesinde gelecek senenin aynı gecesine kadar bir sene içerisinde olacak her şeyin; yağmurdan rızka, can vermekten öldürmeye kadar her şeyi takdir eder ve bu işleri vazifeli meleklere teslim eder. Rızıkların, bitkilerin ve yağmurların nüshasını Mîkâil'e; savaşların, rüzgârların, zelzelelerin, yıldırımların ve Ay-Güneş tutulmalarının nüshasını Cebrâil'e, amellerin nüshasını İsrâfil'e, musibetlerin nüshasını ölüm meleğine teslim eder."

        Bu mübarek gecede başta Cebrâil -aleyhisselâm- olmak üzere yeryüzüne birçok melek iner ve mü'minler için Rabbimize duâ ve istiğfarda bulunurlar. Bu durum şöyle rivâyet edilir:

        "Kadir gecesi olunca, Allah Teâlâ, Cebrâil -aleyhisselâm-'a sayıları yetmiş bin olan Sidre-i Müntehâ melekleriyle beraber yeryüzüne inmelerini emreder. Beraberlerinde nûrdan sancaklar vardır. Yeryüzüne indiklerinde Cebrâil kendi sancağını, diğer melekler de kendi sancaklarını şu dört yere dikerler:

        Kâbe'nin yanına, Nebiyy-i Zîşân -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in kabrine, Beyt-i Mukaddes mescidine (Mescid-i Aksâ'ya), Tûr-i Sînâ mescidine...

        Sonra Cebrâil -aleyhisselâm- meleklere:

        «-Dağılın!..» der.

        Onlar, içinde mü'min erkek veya mü'min kadın bulunan hiçbir ev, oda, mesken ve gemi bırakmamak üzere hepsine girerler. Girdikleri evlerde tesbîhte bulunurlar, yüce Allâh'ı takdîs ederler, tehlîlde bulunurlar. (Onların günahlarının bağışlanması için Allâh'a yalvarırlar.) Tanyeri ağarıncaya kadar buna devam ederler. Tanyeri ağarınca semâya yükselirler." (Abdülkadir Geylânî, Gunye, 2/14)

        Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

        Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler

        -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

        - La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

        (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

        Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler

        -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

        - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

            Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?

            Bin aydan hayırlı görülen Kadir Gecesi'nde edilen ibadetlere ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.

            1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
            2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
            3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
            4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

            Kadir Suresi Okunuşu

            Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

            1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
            2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
            3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
            4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
            5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.
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            Haberler Haberler Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir? Kadir gecesinde yapılacak ibadetler neler? Çekilecek tesbihler ve zikirler!
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