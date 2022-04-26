Kadir Gecesi Hatim duası Türkçe okunuşu ve meali! Diyanet'e göre Hatim duası nasıl yapılır? Kur’an-ı Kerim Hatim duası Arapça okunuşu!

Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler oldukça önemlidir. Hatim duasını okumak da bunlardan biridir. Müslüman ailemi hatim duası ne zaman okunur sorunun yanıtını da gündemde sıkça araştırıyor. Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'i hatmekmek büyük önem taşıyor. Hatip duası da bu ibadet içerisinde yer alıyor.
HATİM DUASI
Yüce Allah'ın son kelamı olan Kur'ân-ı Kerim'i okumak, ecir ve sevabı en yüksek olan bir ibadettir. Hatta selef âlimlerinin ifadelerine göre ibadetler içerisinde hiç birisi Kur'ân okumaya denk değildir. Nitekim âyette de, Kur'ân okumanın asla zarar etmeyecek bir kazanç olduğu belirtilmiştir: "Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler." (Fâtır, 35/29)
Bir başka âyette ise müminler, gece hayatlarını Kur'ân ile meşgul olarak geçirdikleri için övülürler: "Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okuyan bir topluluk da vardır." (Al-i İmrân, 3/113)
Kur'ân okumanın, Müslümanların asla vaz geçemeyeceği bir görev olması gerektiğini beyan eden Peygamberimiz (a.s), şu güzel benzetmeyle bizleri Kur'an okumaya teşvik etmiştir:
"Kur'ân okuyan mü'min, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir. Kur'ân okumayan mü'min, tadı güzel ve fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur'ân okuyan münafık, kokusu güzel fakat tadı acı olan fesleğen otu gibidir. Kur'ân okumayan münafık ise, kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir." (Buhârî, Fedâilu'l-Kur'ân, 36, Tevhid, 57)
Kur'ân-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas (r.a)'dan rivâyete göre, bir adam Peygamberimiz (a.s)'e, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir, diye sordu. O da: "Konup göçendir" dedi. O kişi: Konup göçen kimdir, diye sorunca, Peygamberimiz (a.s): "Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi" (Tirmizî, Kıraat, 4)
Bu hadisin müjdesine nail olmak ümidiyle Müslümanlar son sureyi (Nâs Suresi) okuduktan sonra Fatiha ile Bakara Suresinin başından ilk beş âyeti okumaktadırlar ki, halk arasında bu uygulama oldukça yaygın bir hale gelmiştir.
Bu uygulamanın dayanağını teşkil eden yukarıdaki hadis ile sahabe ve tabiinden nakledilen birçok rivâyete göre, Kur'ân'ın hatminden sonra dua etmek sünnettir. Kuvvetli derecede müstehab olduğu da söylenmiştir. (bk. Nevevî, el-Ezkâr, s.136)