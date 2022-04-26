Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler! Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler! Kadir Gecesi'nde hangi dualar ve sureler okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bin aydan daha hayırlı mübarek gecede bol bol ibadet edecek olan Müslüman vatandaşların Kadir Gecesi hakkında merak ettikleri tüm bilgileri haberimizde derledik.
KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR
Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;
Peygamberimizin okuduğu Kadir gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:
-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.