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    • Haberler
    • 26.04.2022 12:23
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    • 26.04.2022 12:23
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    Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler! Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler! Kadir Gecesi'nde hangi dualar ve sureler okunur?

    İslam dünyası Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler, Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler hakkında bilgi edinmek istiyor. Her sene büyük bir heyecanla beklenen ve İslamiyet'te önemi oldukça büyük bu özel gecede eller semaya yükselecek bol bol dualar ve tövbeler edilecek. Peki Kadir Gecesi'nde hangi dualar ve sureler okunur? İslamiyet'in en faziletli gecelerinden biri olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu özel günde kılınacak namaz hakkında bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler! Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler! Kadir Gecesi’nde hangi dualar ve sureler okunur?

    Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler! Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler! Kadir Gecesi'nde hangi dualar ve sureler okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bin aydan daha hayırlı mübarek gecede bol bol ibadet edecek olan Müslüman vatandaşların Kadir Gecesi hakkında merak ettikleri tüm bilgileri haberimizde derledik.

    KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUALAR

    Hazreti Muhammed Kadir gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamberimiz Kadir gecesi şu duayı okurdu;

    - Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

    İşte okunacak dualar, çekilecek zikirler ve tesbihler;

    Peygamberimizin okuduğu Kadir gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

    -Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

        KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

        -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

        - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

        - La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

        -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

        KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

        -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

        - Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

        Bin aydan hayırlı görülen Kadir Gecesi'nde edilen ibadetlere ve kılınan namaza sayısız sevap yazılır.

        KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

        Kadir Gecesi kılınan hacet namazı 4 rekattır ve Kadir Suresi ile birlikte kılınır.
        1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.
        2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
        3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
        4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

            KADİR SURESİ OKUNUŞU

            Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.
            1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.
            2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
            3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.
            4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
            5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

            KADİR SURESİ ANLAMI

            Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
            1- Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
            2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!
            3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
            4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
            5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
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            Haberler Haberler Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler! Kadir Gecesi ile ilgili ayetler ve hadisler! Kadir Gecesi'nde hangi dualar ve sureler okunur?
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