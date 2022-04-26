İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! İnşirah Suresi ne için okunur? İnşirah Suresi okumak neye iyi gelir?

İç sıkıntısı yaşayanlar, bunalanlar, daralan kişiler, yaşadığı sorunlardan kurtularak selamete çıkmak için bu sureyi her gün 70 kez okumaya devam etmelidir.

Her gün 7 kez okumaya devam edenlerin Allah'ın izniyle kalp sıkıntısından kurtulacağı ve bol rızka kavuşacağı belirtilmektedir.

5 vakit namazdan sonra bu sureyi okumaya devam edenlerin Allah tarafından tüm işleri kolaylaştırılır ve rızıkları çoğaltılır denilmektedir. Sıkıntılarından halas oldukları gibi umulmadık yerden rızıklandırılacakları belirtilmektedir.

İNŞİRAH SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada'na 'anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa'na leke zikreke

Feinne me'al'usri yüsren

İnne me'al'usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab