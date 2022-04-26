İnşirah Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! İnşirah Suresi ne için okunur? İnşirah Suresi okumak neye iyi gelir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam alemi 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında bol bol ibadet ediyor ve İnşirah Suresi'ni okumak isteyenler hata yapmamak adına bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...
İNŞİRAH SURESİ OKUMAK NEYE İYİ GELİR?
Sûrede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.
– Okuyanın rızkı bollaşır.
– Fakirlikten kurtulur.
– Elem ve kederden korur.
– Stres ve bunalımları giderir.
– Tembellikten korur.
– Kalp sıkıntısını giderir
– Kalp sıkıntısını giderir.
– Sinir bozukluğunu giderir.
– Hafızayı güçlendirir.
– Okuyanın dileği gerçekleştirir.
– Yüz defa okuyunca şerden ve kötülükten korur.
– Nefes darlığını giderir.
– Okuyanın işleri kolaylaşır. (Allah'ın izniyle…)