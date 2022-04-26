HACET NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.

Hacet namazı için öncelikle namaz abdesti alınır.

Namaz kılmanın gereklilikleri yerine getirildikten sonra namaza niyet edilir.

Bu niyet hacet namazında istenilen duanın dileğin niyetidir. Namazı kılmaya gerçekleşmesi istenen dilek doğrultusunda niyet edilmektedir. Bu niyette Müslümanın ihtiyacı olan her şey Allah'tan istenmekte ve beklenmektedir.