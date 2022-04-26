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    • Haberler
    • 26.04.2022 13:31
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    • 26.04.2022 13:31
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    Bugün kandil mi? 🙏Kadir Gecesi ne zaman 2022? 🙌Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler?

    Bugün kandil mi? 🙏Kadir Gecesi ne zaman 2022? 🙌Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü, yapılması gereken ibadetler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kur'an'ı Kerim'in indiği gün olan olan Kadir Gecesi için heyecanlı geri sayım başladı ve Müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için pek çok bilgiyi araştırır oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Bugün kandil mi?

    Bugün kandil mi? 🙏Kadir Gecesi ne zaman 2022? 🙌Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü, yapılması gereken ibadetler neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kur'an'ı Kerim'in indiği gün olan olan Kadir Gecesi için heyecanlı geri sayım başladı ve Müslüman vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirmek için pek çok bilgiyi araştırır oldu. İşte ayrıntılar...

    BUGÜN KANDİL Mİ? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

    Bugün kandil değil, Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gecesini 27. gecesine bağlayan gece idrak ediliyor ve 2022 yılında 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER NELER?

    Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

    - Kur'ân-ı Kerîm okumak
    - Tevbe istiğfar etmek
    - Salat u selam getirmek
    - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
    - Allah'ı çokça zikretmek
    - Sadaka vermek

        Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

        - Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
        - Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî.)
        - Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
        - İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
        - Az da olsa İslâmiyet'i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
        - Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
        - Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

        KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

        Kadir suresi Türkçe okunuşu

        İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

        Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)

        Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

        Kadir Suresi Konusu

        Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi'nden alır. Surenin konusu Kadir Gecesi'dir. Bir hadisi şerifte "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.
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        Haberler Haberler Bugün kandil mi? 🙏Kadir Gecesi ne zaman 2022? 🙌Kadir Gecesi yapılması gereken ibadetler neler?
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