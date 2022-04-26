A101 kaçta açılıyor? A101 hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? A101 aktüel nedir?

A101 Hafta İçi Ve Hafta Sonu Çalışma Saatleri Ne?
A101 marketlerinin hafta içi günlerde çalışma saatleri, 09.00- 21.00 saatleri aralığıdır. Cumartesi ve Pazar günlerinde de A101 marketleri için çalışma saatleri değişmez. Yani bu marketler, hafta sonu da 09.00- 21.00 saatleri arasında hizmet verirler.
A101 Aktüel Nedir?
A101 marketlerdeki aktüel ürünler, her zaman A101'lerde satılmayan ancak ayın ya da yılın belirli dönemlerinde gelen ürünleridir. Bu ürünler, sürekli olarak tüm A101 mağazalarında yer almazlar ancak her A101 mağazasına aynı dönemde gönderilirler. Bu ürünler daha çok piyasaya göre daha uygun ücretler ile müşterilerin satın alımına sunulan ürünlerdir. Aktüel ürünlerin katalogu her hafta değişir.
A101 Haftanın Yıldızları Nedir?
Haftanın yıldızları ürünleri, A101 tarafından sürekli olarak değiştirilen ve 10 TL üzeri yapılan alışverişlerde market müşterilerine indirimli olarak sunulan ürünlerdir. Haftanın yıldızları ürünleri de aktüel ürünler gibi her hafta değişiklik gösterir. Sürekli olarak bazı ürünlerde yapılan indirimler ile birçok vatandaş satın almak istediği ürünleri A101 marketlerinden indirimli olarak satın alma imkanına sahiptir.
A101 Müşteri Hizmetleri Telefonu Kaçtır?
A101 müşteri hizmetleri numarası, tüm müşterilerine 0850 808 21 01 numarası üzerinden hizmet verir. Bu numara üzerinden A101 müşteri hizmetleri ve müşteri temsilcilerine haftanın 6 günü, 09.00- 18.00 saatleri arasında ulaşım sağlamak mümkündür.
A101 Kapıda Nedir?
A101 kapıda uygulaması, A101 zincir marketleri tarafından sunulan market alışverişini eve getiren uygulamalardan biridir. A101 kapıda uygulamasının kullanılması ile beraber A101 marketlerinde mevcut olan ürün kategorilerinin neredeyse tümü market tarafından evlere gönderilir. Böylece kişiler, evlerinden çıkmadan da hızlı bir şekilde market alışverişlerini tamamlayabilirler.
A101 Kapıda Hangi Saatlerde Hizmet Verir?
A101 Kapıda uygulamasının hizmet saatleri, 10.00- 22.00 aralığıdır. Sipariş veren kişiler, talep etmiş oldukları saat aralıklarında siparişlerinin teslim edilmesini istedikleri adrese gönderimlerini yapabilir ve ödemelerini kredi kartı ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler.