26 Nisan Bilim Kurulu maske kararı son dakika! Okullarda maske yasağı kalktı mı? Kapalı alan, toplu taşıma, AVM, okullarda maske zorunluluğu bitti mi?

MASKELER KALKIYOR MU?

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını söylemişti.

"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."