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    • Haberler
    • 26.04.2022 12:21
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    • 26.04.2022 12:21
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    26 Nisan Bilim Kurulu maske kararı son dakika! Okullarda maske yasağı kalktı mı? Kapalı alan, toplu taşıma, AVM, okullarda maske zorunluluğu bitti mi?

    Beklenen gün geldi çattı. Sağlık Bakanı Fahrettin koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 12:00'de başladı. Koca toplantı öncesinde hayırlı kararlar alacağını duyurdu. Bilindiği üzere herkesin merak ettiği konu maskelerinin kalkıp kalkmayacağı. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde yer alıyor. Peki, 26 Nisan Bilim Kurulu maske kararı son dakika ne oldu? Okullarda maske yasağı kalktı mı? Kapalı alan, toplu taşıma, AVM, okullarda maske zorunluluğu bitti mi? 26 Nisan Bilim Kurulu toplantı sonuçları neler? İşte Fahrettin Koca son dakika açıklamalar!

    takvim.com.tr
    26 Nisan Bilim Kurulu maske kararı son dakika! Okullarda maske yasağı kalktı mı?

    Milyonlarca kişinin gözü kulağı bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, 'Maske yasağı kalktı mı Okullarda, AVM'lerde, otobüs, metro, metrobüslerde maske yasağı kalkacak mı?' sorularına yanıt aranıyor. İşte son gelişmeler haberimizde...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 12.00'de başladı.

    AÇIKLAMAYI BAKAN KOCA YAPMIŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Çarşamba günü yerine Salı günü toplanacağını bildiren Koca, 'hayırlı kararlar' duyuracaklarının altını çizdi.



    "HAYIRLI KARARLAR"
    Bakan Koca dün yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerine yer verdi.

    BİLİM KURULU'NUN GÜNDEMİNDE NELER VAR?
    Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.

        MASKELER KALKIYOR MU?

        Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını söylemişti.

        "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."

        VAKA SAYISI 2 BİNLERDE

        Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor.

        Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı.

        Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.
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        Haberler Haberler 26 Nisan Bilim Kurulu maske kararı son dakika! Okullarda maske yasağı kalktı mı? Kapalı alan, toplu taşıma, AVM, okullarda maske zorunluluğu bitti mi?
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