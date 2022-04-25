ZEKAT HESAPLAMA 2022: Diyanet zekat hesaplama nasıl yapılır? Kaç gram altına zekat düşer? 80, 100 gram altına ne kadar zekat verilir?

Her sene Ramazan ayında pek çok kişi zekat hakkında araştırmalar yapmaya başlıyor. Kelime anlamı bakımından bereket ve çoğaltma olarak bilinen zekat maddi yönden durumu yeterli olanlara farzdır. Ramazan ayında oruç tutan müslümanlar bir yandan da zekat vermekle yükümlüdür. Zekatla birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım edilmiş olur. Peki Diyanet zekat hesaplama nasıl yapılır? Zekat kimlere verilir, şartları nedir? Kaç gram altına zekat düşer? 80, 100 gram altına ne kadar zekat verilir? İşte ayrıntılı yanıtları...
ZEKAT NEDİR?
İslamın 5 şartından biri olan zekat için Diyanet sayfında, ''Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.
Nisap, zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.
Zekâtın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı şekilde açıklanmış (Tevbe, 9/60), nisabı da hadislerde belirtilmiştir (Buhârî, Zekât, 32, 36, 38, 43). Buna göre temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişi diğer şartlar da yerine gelmişse bu mallarının zekâtını vermesi gerekir (Kâsânî, Bedâî', II, 4 vd).'' bilgilerini paylaşmıştır.
ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Kabaca zekat malın 40'da 1'idir. Yani 40 lirası olan kişinin 1 lirasını vermesi gerekir. Zekat için en önemli şart malın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekir. Yani bir yıldır kasada bekleyen 80.18 gr altın bir yıl dolunca 40'da 1 nisbetinde zekatının verilmesi gerekmektedir. Gümüşte, hayvanlarda ve ürünlerde de aynı şekilde zekat verilmelidir.
80 GRAM ALTIN NE KADAR EDER? 80 GRAM ALTIN FİYATI!
Zekat verebilmek için zenginlik ölçüsü olarak belirtilen nisap miktarı 80.18 gramdır. 4 Nisan 2022'de 80 gram altının değeri 72.705,68 TL'dir. Bu rakam göz önünde bulundurulduğunda 1.066,39 TL zekat bedeli ortaya çıkıyor. Bu rakamdan kişiler borçlarını düştükten sonra kalan rakamı zekat olarak ödeyebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın zekat hesaplama sayfasından tüm mal varlığınıza göre hesaplama yapabilirsiniz.
ZEKATLIK MALLAR NELERDİR?
İslam'a göre 80.18 gr altını olan herkes zekat mükellefidir. Ayrıca 561 gr gümüşü olan, 5 devesi, 30 sığırı ve 40 koyunu olan kişiler de zekat vermek zorundadır. Ürünlerde ise sınır 650 kilodur. 80.18 gr altına denk gelen ticari ürünler de zekat kategorisinde değerlendirilmektedir.
Zekat için bir yıllık sürenin dolması yeterlidir ancak genel itibariyle Ramazan Ayı içerisinde zekatlar dağıtılmaktadır. Bu ayda verilen sadakanın çok sevap olması nedeniyle genel anlamda bu ayda zekat dağıtımı yapılmaktadır.