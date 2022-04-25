Şevval umresi nedir, ne zaman? 🙏Umre turları 2022 açıldı mı, yapılacak mı? 🙌Umre turları ne zaman başlayacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Müslüman vatandaşlar pandemi nedeniyle iki yıldır umre turlarına katılamamanın üzüntüsünü yaşıyordu, Diyanet'ten gelen son dakika açıklamalar ise sevindirdi. İşte ayrıntılar...
UMRE TURLARI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız."
ÖRNEK ŞEVVAL UMRESİ YOLCULUK PROGRAMI
15 GÜN - 14 GECE UMRE PROGRAMI (10 Gece Mekke - 4 Gece Medine)
1.GÜN: Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde uçuştan 3 saat önce buluşma. Bilet ve pasaport işlemlerinden sonra uçağa biniş ve Cidde'ye hareket. Takribi 3 saat sonra Cidde Havalimanına varış, pasaport kontrolünden sonra "Çiçek Tur" yer ekibi tarafından karşılama ve Mekke'ye yolculuk. Yapılan 1.30 saatlik bir yolculuktan sonra Mekke'ye varış ve otele yerleşme. 2 Saat dinlendikten sonra Umre vazifesinin yapılması için Din görevliniz eşliğinde Harem-i Şerif'e hareket. Umre vazifesinin yapılması yaklaşık 2 saat sürecektir. İhramdan çıktıktan sonra otele dönüş ve dinlenme. İbadet için serbest zaman.