Ramazanda hangi tesbihler çekilir? 🙏Günlük çekilmesi gereken tesbihler ve sayısı nedir? Ramazan ayında çekilecek zikirler...

RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

*Ramazan ay─▒nda her pazartesi g├╝n├╝ g├╝n boyunca her ibadetin ard─▒ndan "La havle vela Kuvvete illa billa h├╝vel aliyh├╝l azim" ( B├╝t├╝n g├╝├ž ve kuvvet yaln─▒zca Allah'─▒n yard─▒m─▒yla elde edilir.) tespihi ├žekilmelidir. Her pazartesi mutlaka bin defa ├žekilmesi gereken zikir oldu─čunu s├Âylemek m├╝mk├╝nd├╝r.

*Her sal─▒ g├╝n├╝ 100 defa olacak ┼čekilde "Cezallah├╝ anna Muhammeden sallallah├╝ Teala Aleyhi ve sellem ma h├╝ve ehl├╝l" ( Allah bize Hz. Muhammed'e lay─▒k olma m├╝kafat─▒ versin.) salavat─▒ ├žekilmedir.

*Her ├žar┼čamba g├╝n├╝ "Esta─čfirullahel Aziyme ve et├╝b├╝ leyh" (Allah'a isti─čfar eder, beni affetmesini dilerim.) t├Âvbe isti─čfar tespihi ├žekilmelidir. Bu tespih ├žar┼čamba g├╝nleri 100 defa ├žekilir.

*Her per┼čembe g├╝n├╝ "S├╝bhanallahi vebihamdihi S├╝bhanellahil Aziym" (Allah b├╝y├╝kt├╝r ve onu hamd ile tespih ederim.) tespihi bin defa ├žekilmelidir.

*Her cuma g├╝n├╝ bin defa Allah tespihi ├žekilerek zikredilmelidir.

*Her cumartesi g├╝n├╝ "La ilahe illallah" tevhidi ├žekilmelidir. Bu tespih bin defa yap─▒lmal─▒d─▒r.

*Her pazar g├╝n├╝ ise "Ya Hayyu Ya Kayyum" tespihi ile Allah'─▒n isimleri zikredilmelidir.