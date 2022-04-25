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    • Haberler
    • 25.04.2022 08:03
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    • 25.04.2022 08:03
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    👉Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 📌2022 Diyanet takvimi: Bayram tatili kaç gün sürecek? 🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022!

    Müslüman vatandaşlar 🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022! 👉Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 📌2022 Diyanet takvimi: Bayram tatili kaç gün sürecek? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. Bayram namazının camilerde cemaat ile birlikte kılındığı, küslerin barıştığı, büyüklerin ellerinin öpüldüğü Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı, işte tarih bilgisi...

    takvim.com.tr
    🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022!

    Müslüman vatandaşlar 🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022! 👉Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 📌2022 Diyanet takvimi: Bayram tatili kaç gün sürecek? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapar oldu. Bayram namazının camilerde cemaat ile birlikte kılındığı, küslerin barıştığı, büyüklerin ellerinin öpüldüğü Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı, işte tarih bilgisi...

    RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022

    Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs tarihine denk geliyor.

    RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ: 2 MAYIS PAZARTESİ

    RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜNÜ: 3 MAYIS SALI

    RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜNÜ: 4 MAYIS ÇARŞAMBA

    2-3-4 Mayıs tarihleri bayram tatil olacak.

    BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

    2-3-4 Mayıs bayram tarihlerinin 5-6 Mayıs ve hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor. Ancak 9 gün tatil gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

        BAYRAM NAMAZININ ÖNEMİ

        Hem Ramazan Bayramında hem de Kurban Bayramının sabahında, Müslüman erkekler cemaatle birlikte namaz kılar. Topluca kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir.
        Bayramın kelime anlamı; sevinç ve ortak bir olguyu beraber kutlamaktır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramının birinci gününde sabah saatlerinde cemaatle bayram namazı kılınır.
        Cuma namazı gibi bayram namazı da kadınlara farz değildir. Cuma namazı farz olan kişilere, bayram namazı kılmak vaciptir.
        Bayram namazı, iki rekattır ve cemaatle kılınır. Bayram namazında ezan okumak yoktur. Bayram namazında ikamet getirilmez. Bayram hutbesi ise sünnettir. Hutbe namazdan sonra okunur.

        Bayram namazının diğer namazlara göre farklı vardır. Bayram namazının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Buna "Zevaid" tekbirleri denir.
        Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu; "Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler." (Gunye)
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        Haberler Haberler 👉Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 📌2022 Diyanet takvimi: Bayram tatili kaç gün sürecek? 🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022!
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