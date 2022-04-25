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    • Haberler
    • 25.04.2022 08:03
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    • 25.04.2022 08:03
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    Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman 2022? MSÜ taban ve tavan puanları 2022 açıklandı mı?

    MSÜ tercihleri ne zaman 2022? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ taban ve tavan puanları 2022 açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 27 Mart tarihinde sınava katılanlar sonuçları öğrenmenin ardından MSÜ tercihleri ile ilgili tüm bilgileri merak eder oldu. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    MSÜ tercihleri ne zaman 2022?

    MSÜ tercihleri ne zaman 2022? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ taban ve tavan puanları 2022 açıklandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 27 Mart tarihinde sınava katılanlar sonuçları öğrenmenin ardından MSÜ tercihleri ile ilgili tüm bilgileri merak eder oldu. İşte tüm detaylar...

    MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 27 Mart 2022'de gerçekleştirilen 2022-MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığını, sonuçların "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenilebileceğini belirtti.

    Öte yandan, söz konusu sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı.

    Aday cevapları ve soruların doğru cevaplarına, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren 10 gün süreyle erişim sağlanabilecek.

    Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

    Ayrıca adaylar, form üzerindeki soru numaralarını seçtiklerinde, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görüntüleyebilecek.

    MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN 2022?

        Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır.

        Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

        MSÜ SINAV SONUCU NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

        MSÜ sınavına giren adaylar, sınavda kendilerine yönetliten soruların cevaplarını, optik okumaya elverişli şekilde cevap kağıtlarına işaretlemekle mükelleftir. Cevap kağıtları ise bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

        Cevaplar her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak; alt testlerin her biri için standart puan hesaplanacaktır. Adayların testlere verdiği doğru ve yanlış cevap sayısı verilecek, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılacak ve adayların sınavdan aldığı ham puan ortaya çıkartılacaktır.

        Tüm adayların ilgili sınavdan aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması hesaplandıktan sonra ham puan ve derslerin ağırlık katsayıları ile birlikte adayların puanları hesaplanacaktır.

        MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        MSÜ sınavında verilen yanıtlar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: - Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

            Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

            Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

            Milli Savunma Üniversitesi sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

            MSÜ TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

            Henüz bu yılın MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
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            Haberler Haberler Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman 2022? MSÜ taban ve tavan puanları 2022 açıklandı mı?
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