Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 25.04.2022 08:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 08:01
    ABONE OL

    Kimse bunu bilmiyor! YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR? Yağ lekesini ne çıkarır? Hangi yöntem yağ lekesinin çıkmasını sağlar?

    Yağ lekelerinin çıkabilmesi için yağın damlamış olduğu yere hemen tuz, üzerine de biraz bulaşık deterjanı dökülmesi gereklidir. Yağ lekesi üzerine eğer hemen tuz ile deterjan dökülmezse leke kıyafete yerleşir. Bu nedenle de çok zaman geçmeden hızlıca deterjan ile biraz ovalanması ve bir an önce yıkanması yağ bulaşmış olan kıyafet üzerinde leke kalmamasını sağlayacaktır.

    takvim.com.tr
    YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR? Yağ lekesini ne çıkarır?

    👉Yağ Lekesini Ne Çıkarır?

    Kıyafete yerleşmiş olan yağ lekesinin çıkarılması için karbonat kullanımı da kullanılan yöntemlerden biridir. Ancak karbonat ile yağ lekesinin çıkabilmesi için de mutlaka karbonatın üzerine leke çıkarıcı dökülmelidir. Daha sonra da diş fırçası ya da kıyafetin kumaşına zarar vermeyecek sertlikte başka bir fırça ile leke yüzeyi fırçalanmalıdır. En kısa zamanda kıyafetin bolca çamaşır deterjanı ile yıkanması, lekenin daha fazla çıkmasını sağlayacak ve kıyafette iz bırakmayacaktır.

    👉Hangi Yöntem Yağ Lekesinin Çıkmasını Sağlar?

    Yağ lekelerinin çıkması için kullanılan birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler, genellikle yağ lekesinin bulaşmış olduğu kumaş türüne göre değişiklik gösterir. Ancak bu yöntemler arasında en çok kullanılan tuz ile bulaşık deterjanıdır. Bunların dışında, yağ lekelerini çıkarmak için kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir:

    • Yünlü giysilere bulaşmış olan yağlardan kalan lekeler nişasta ile çıkarılabilir. Buğday ya da mısır nişastası fark etmeksizin yünlü giysilerin üzerine bir yemek kaşığı kadar nişasta dökülür. Daha sonra ovalama gerektirmeden 5 dakika bekletilerek yıkanabilir. Lekeler gözden kaybolacaktır.
    • Narin yapıda olan kumaşlardan yapılmış olan giysilere bulaşmış olan yağ lekelerini ise bebek pudrası ile kolaylıkla çıkarılabilir. Bebek pudrası yağ bulaşmış olan yere dökülür ve 10 dakika kadar bekletilir. Daha sonra pudra, kıyafetin üzerinden nemli bir bezle alınarak kirliye atılır. Narin kıyafet yıkandıktan sonra kıyafetler tertemiz olacaktır.

    👉Halıdaki Kurumuş Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

    Halıya dökülmüş olan kurumuş yağ lekeleri, genellikle karbonat ile çıkarılır. Halının yağ bulaşmış olan bölgesine karbonat dökülür. Daha sonra bir fırça ile güzelce ovalanır. Bir yanda da bir kovanın içinde sıcak suya bulaşık deterjanı koyulur. Karbonat güzelce dağıldıktan sonra, karbonat sürülmüş olan bölge güzelce deterjanlı su ile silinir. Halı kuruduktan sonra lekelerin yok olduğu fark edilecektir. Ancak lekelerin bütünü ile gitmesi için halının güzelce silinmesi ve halıda deterjan bırakılmaması gereklidir.

        👉Motor Yağı Lekesi Nasıl Çıkar?

        Motordan bulaşmış olan yağın çıkabilmesi için mutlaka motor yağı dökülmüş olan yerden fazla yağ eğer alınabiliyorsa kuru bir peçete veya havlu ile alınmalıdır. Daha sonra, lekenin üzerine mısır nişastası, tuz, un veya bebek pudrası dökülebilir. Hangi malzemeye mevcutsa o kullanılabilir. Hepsi lekeyi aynı derecede çıkarabilecektir. Lekenin üzerine dökülen malzemeye en az 15 dakika boyunca dokunulmamalıdır. Leke üzerine dökülmüş olan malzemelerin tümü, yağ lekesini tamamen kıyafetten çekip alacaktır. 15 dakika geçtikte sonra, kuru bir diş fırçası ile lekenin ovalanması gereklidir. Bu sırada kumaşın üzerinde leke olmayan yerlerin kirletilmemesine dikkat edilmelidir. Lekenin üzeri ovalandıktan sonra bulaşık deterjanı lekenin üzerine damlatılır. Damlatılmış olan bulaşık deterjanının üzerine 1-2 damla su eklenerek yedirilir. Yine kuru olan diş fırçasıyla lekeyi kumaşın hem içinden hem dışından bir süre fırçalamak gereklidir. Lekenin rengi açılmaya başlamasından sonra da kıyafet makineye atılır. Yıkandıktan sonra lekenin tamamen çıkmış olduğu görülecektir. Kurumuş motor yağı lekesinin çıkarılması için ise işlemde bulaşık deterjanı ile daha fazla bekletilmeleri gereklidir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
        Haberler Haberler Kimse bunu bilmiyor! YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR? Yağ lekesini ne çıkarır? Hangi yöntem yağ lekesinin çıkmasını sağlar?
            SON DAKİKA