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    • Haberler
    • 25.04.2022 07:04
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    • 25.04.2022 07:04
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    👉İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İzmir'de sahur ve iftar saat kaçta? DİYANET İzmir iftar-sahur vakitleri

    İzmir'de Ramazan imsakiyesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye vakitlerini yayımladı. 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında ibadetini yerine getirmek isteyenler 30 gün boyunca oruç tutacak. Peki İzmir ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2 Nisan'da başlayan oruç ayı 2 Mayıs'ta sona erecek. Buna göre İzmir dahil 81 ilde ilk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapılacak. İşte detaylar...

    👉İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İzmir’de sahur ve iftar saat kaçta? DİYANET İzmir iftar-sahur vakitleri

    İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İslam alemi için en önemli aylardan olan oruç ayı 2 Nisan'da başlamış olacak. Ramazan ayına az bir süre kala Diyanet il il imsakiye takvimini duyurdu. Orucunu İzmir ilinde tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyor. 30 gün boyunca haberimizdeki linkten güncel sahur ve iftar saatlerine ulaşabilirsiniz. Peki İzmir'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte DİYANET İzmir iftar-sahur vakitleri...

    İZMİR İMSAKİYESİ 2022

    Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir dahil 81 ilin 2022 yılı İmsakiye takvimini duyurdu. Takvime göre İzmir'de ilk sahur 05:25'te ilk iftar da 19:42'de yapılacak.

    👉 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK, SAAT KAÇTA?

    Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 Dini Günler Takvimine göre; ilk teravih namazı 1 Nisan tarihinde saat 20:58'de kılınacak.

        TERAVİH NAMAZI CAMİDE Mİ KILINACAK?

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş teravih namazı hakkında açıklamada bulundu. Erbaş'ın açıklamasına göre bu yıl teravih namazı ve diğer vakit namazları camilerde cemaat halinde kılınacak. Açıklama şu şekilde;

        "Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır."
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        Haberler Haberler 👉İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: İzmir'de sahur ve iftar saat kaçta? DİYANET İzmir iftar-sahur vakitleri
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