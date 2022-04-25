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    • Haberler
    • 25.04.2022 08:01
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    • 25.04.2022 08:01
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    🙏İstihare namazı ve duası nasıl yapılır? İstihare namazı nasıl kılınır? 🙌İstihare duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

    İstihare namazı nasıl kılınır? 🙏İstihare namazı ve duası nasıl yapılır? 🙌İstihare duası Arapça okunuşu ve Türkçe manası sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. İslam dünyası Ramazan ayında kendilerine hayırlı olanı bulmak ve istemek hedefiyle kılınan istihare namazı ile ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte bütün bilgiler...

    takvim.com.tr
    İstihare namazı nasıl kılınır?

    Müslüman alemi İstihare namazı nasıl kılınır? 🙏İstihare namazı ve duası nasıl yapılır sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Düşünülen bir şeyin bireyin kendisi açısından hayırlı olup olmadığına dair bir bilgi edinmek amacıyla kılınnan namazlardan biridir. 11 ayın sultanı Ramazan ayında bol bol ibadet edilirken istihare namazını doğru bir şekilde kılmak isteyenler yanlış yapmamak adına tüm bilgileri merak ediyor. İstihare duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı haberimizde yer alıyor.

    İSTİHARE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

    İstihâre kelimesinin anlamı "hayırlı olanı istemek" demektir. Halk arasında sıklıkla kullanılmakta olan tabiri ile rüyaya yatmak anlamına da gelmektedir. Bir kişinin yatağa girerek rüyaya yatmadan önce kılınan namaza bu anlamda İstihare namazı denilmektedir. Akşamın yahut gecenin her hangi bir vaktinde yatacak olan kişiler, yapacak olan bir işin kendileri için iyi mi yoksa kötümü olduğuna dair bir işaret almak için bu istihâre namazı kılabilirler.

    İstihâre namazı kılmak isteyen bir kişi yatağa girmeden önce abdest alıp istihare namazına niyetlenerek iki rekat şeklinde namaz kılar. Bu namazda da kılınış bakımından diğer namazlara benzer. Farklı olan tek yönü namazın bitiminde istihâre duasının okunuyor olmasıdır. Kılınan namazın hemen ardından kişi rüyaya dalmak için yatağa girer ve uykuya dalar.

    İSTİHARE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

    İstiharek, kişinin yapmayı istediği ancak yapacağı şeyin kendisi için hayırlı olup olmadığı konusunda tereddütte düşmesi durumunda kılabileceği bir namazdır. İstihare namazının rekat sayısı ise yalnızca 2 ikidir.

    Kılınan her namaz için olduğu gibi istihare namazı içinde önce abdest alınır. İstihare namazını kılmaya başlamak için ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" diye niyet edilir. Sonrasında ise; "Allahu Ekber" denilerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Namazın birinci rekatında ilk olarak Subhaneke okunur. Ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha suresi ve sonrasında da Kafirun Suresini okunarak Rüku'ya gidilir. Rükudan sonra secde'ye gidilir ve sonrasında doğrulur ve oturur vaziyete gelinir ve hemen ardından tekrar secde'ye gidilir.

        İkinci rekat için ayağa kalkılır ve kıyama durulur. Kıyamda iken besmele çekilerek Fatiha suresi hemen sonrasında da İhlas suresi okunup rüku'ya gidilir. Rükudan sonra secde'ye gidilir ve doğrularak oturulur ve ardından tekrar secde'ye gidilir.

        Secdenin ardından tekrar doğrularak oturulur ve bu oturuş esnasında Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Sonrasında ise baş önce sağa çevrilerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denir ve sonrasında baş sola çevrilerek "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek namaz tamamlanır. Bu namazın ardından ise istenen sayıda İstihare duası okunur. Dua bittikten sonra yatağa kıbleye dönülerek yatılır.

        İSTİHARE NAMAZI HANGİ DURUMLAR İÇİN KILINIR?

        İstihâre namazı; kişinin yapacağı bir işin yahut şeyin doğru olup olmadığı konusunda tereddütte düştüğü konular için kılınır buna örnek olarak ise;

        - Evlilik kararı almak üzereyken;
        - Yeni bir iş yeri açarken;
        - Yeni bir ev alırken,
        - Yeni bir işe başlarken
        İstenirse istihâre namazı kişi tarafından yedi kez tekrarlanabilir.
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        Haberler Haberler 🙏İstihare namazı ve duası nasıl yapılır? İstihare namazı nasıl kılınır? 🙌İstihare duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!
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