Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Geçici İnstagram hesap silme ve kapatma linki

Instagram Dondurulmuş Hesabı Yeniden Açma Nasıl Yapılır?

Geçici olarak kapatılmış olan Instagram hesaplarının açılabilmesi için, bilgisayar veya tarayıcı üzerinden instagram sayfasına giriş yapılması yeterlidir. Dondurulmuş olan hesapların açılabilmesi için hesaba yeniden erişim sağlayabilmek için bundan farklı bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Telefondan Instagram Dondurma Nasıl Yapılır?