Dolar fiyatları hakkında gelişmeler sıkı takibe alındı. Dolar, euro ve altında özellikle fiyatların dalgalı bir seyir göstermesiyle birlikte uzman isimlerin yaptığı açıklamalar merakla takip ediliyor. "Dolar düşer mi, yükselir mi?" sorusuyla ilgili uzman yorumları gelmeye devam ediyor. Peki, dolar ne olacak? Dolar düşecek mi son dakika 2022? İşte merak edilenler!