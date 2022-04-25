Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? 5-6 Mayıs tatil mi? Perşembe - Cuma tatil mi? Bayram tatili birleşti mi?

Ramazan Bayramı'na neredeyse sayılı günler kaldı. Bayram tatili resmi olarak 2 Mayıs Pazartesi günü başlasa da öğrenciler ve bazı çalışanlar Cuma günü bitimiyle tatile başlamış olacak. Ancak hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle bayram tatilinin 9 gün olacağına dair beklentiler arttı. Ramazan Bayramı öncesinde bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı değerlendirilecek. Peki, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? Perşembe - Cuma tatil mi? Bayram tatili birleşti mi? İşte merak edilenler!
5 - 6 MAYIS TATİL Mİ?
Hafta sonu ardından pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan bayram tatili Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini içine alması halinde 9 güne çıkabilir. 5 - 6 Mayıs tatil olacak mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ TARİHTE OLACAK?
2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. 3 gün süren Ramazan Bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü de son buluyor.
Her yıl Ramazan Bayramı arifesi kamu kurumları ve okullarda yarım gün tatil ilan edilirken, bu yıl arife gününün 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmesi nedeni ile ekstra bir tatil günü bulunmuyor.