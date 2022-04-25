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    • Haberler
    • 25.04.2022 08:07
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    • 25.04.2022 08:07
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    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF ara sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Açıköğretim fakültesi sınav sonucu sorgulama ekranı!

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF ara sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Açıköğretim fakültesi sınav sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimini açık öğretim olarak okuyan binlerce kişi bahar dönemi vize sınavlarına katıldı ve sonrasında ise gözler sonuç tarihine çevrildi, peki konuyla ilgili açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    AÖF vize sonuçları açıklandı!

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF ara sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Açıköğretim fakültesi sınav sonucu sorgulama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite eğitimini açık öğretim olarak okuyan binlerce kişi bahar dönemi vize sınavlarına katıldı ve sonrasında ise gözler sonuç tarihine çevrildi, peki konuyla ilgili açıklama geldi mi?

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021-2022 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları açıklandı.

    AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz;

    AÖF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

    2022 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

    Bahar Dönemi Final Sınavı: 21- 22 Mayıs 2022
    Yaz Okulu Sınavı: 13 Ağustos 2022

    Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

    AÖF BAŞARI NOTU HESAPLAMA

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

    Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

        AÖF HARF NOTLARININ ANLAMLARI

        A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

        CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

        FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

        Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

        AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.

        Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.

        AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

        Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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        Haberler Haberler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF ara sınav sonuç tarihi belli oldu mu? Açıköğretim fakültesi sınav sonucu sorgulama ekranı!
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