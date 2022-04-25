Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak. Peki, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? Perşembe - Cuma tatil mi? Bayram tatili birleşti mi? İşte merak edilenler!