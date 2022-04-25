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    • Haberler
    • 25.04.2022 09:04
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    • 25.04.2022 09:04
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    5-6 Mayıs tatil mi? Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? Perşembe - Cuma tatil mi? Bayram tatili birleşti mi?

    Ramazan Bayramı'na neredeyse sayılı günler kaldı. Bayram tatili resmi olarak 2 Mayıs Pazartesi günü başlasa da öğrenciler ve bazı çalışanlar Cuma günü bitimiyle tatile başlamış olacak. Ancak hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle bayram tatilinin 9 gün olacağına dair beklentiler arttı. Ramazan Bayramı öncesinde bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı değerlendirilecek. Peki, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? Perşembe - Cuma tatil mi? Bayram tatili birleşti mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    5-6 Mayıs tatil mi? Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? Perşembe - Cuma tatil mi?

    Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak. Peki, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? Perşembe - Cuma tatil mi? Bayram tatili birleşti mi? İşte merak edilenler!

    5 - 6 MAYIS TATİL Mİ?

    Hafta sonu ardından pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan bayram tatili Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini içine alması halinde 9 güne çıkabilir. 5 - 6 Mayıs tatil olacak mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

    2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ TARİHTE OLACAK?

    2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. 3 gün süren Ramazan Bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü de son buluyor.

    Her yıl Ramazan Bayramı arifesi kamu kurumları ve okullarda yarım gün tatil ilan edilirken, bu yıl arife gününün 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmesi nedeni ile ekstra bir tatil günü bulunmuyor.

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI? TATİLLER BİRLEŞTİ Mİ?

        Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günlerini kapsıyor. Ancak milyonlarca çalışan ve öğrenci 29 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimiyle bir bakıma bayram tatiline de girmiş bulunuyor ve herhangi bir uzatma olmazsa bayram tatili de 5 güne uzamış oluyor.

        Ancak 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri de idari izin sayılarak bayram tatiline eklenirse 7 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Pazar günlerini kapsayan hafta sonu tatili ile Ramazan Bayramı tatili 9 güne uzayacak.
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        Haberler Haberler 5-6 Mayıs tatil mi? Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? Perşembe - Cuma tatil mi? Bayram tatili birleşti mi?
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