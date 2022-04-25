Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanacak. Peki, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayramda okullara 9 gün tatil var mı 2022? Perşembe - Cuma tatil mi? Bayram tatili birleşti mi? İşte merak edilenler!
5 - 6 MAYIS TATİL Mİ?
Hafta sonu ardından pazartesi başlayan ve çarşamba günü son bulan bayram tatili Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini içine alması halinde 9 güne çıkabilir. 5 - 6 Mayıs tatil olacak mı henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ TARİHTE OLACAK?
2022 Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. 3 gün süren Ramazan Bayramı 4 Mayıs Çarşamba günü de son buluyor.
Her yıl Ramazan Bayramı arifesi kamu kurumları ve okullarda yarım gün tatil ilan edilirken, bu yıl arife gününün 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmesi nedeni ile ekstra bir tatil günü bulunmuyor.