🙌 Diyanet abdest almadan Kur'an okunur mu yoksa günah mı? 🙏Abdestsiz Kur'an dinlenir mi? Abdestsiz sure okunur mu?

Ramazan ayı idrak edilirken bol bol ibadetler yapılıyor ve abdestsiz Kur'an dinlenir mi? 🙌 Diyanet abdest almadan Kur'an okunur mu yoksa günah mı sorularının yanıtları merak konusu oluyor. Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş pek çok sorunun cevabını arıyor ve Diyanet'e göre neyin doğru olduğunu öğrenmek istiyor. İslamiyet'in şartlarından biri olan günde 5 vakit kılınması farz olan namaz ibadetinden önce abdest alınması gerekir mi, abdestsiz sure okunur mu?
ABDESTSİZ KUR'AN DİNLENİR Mİ?
Kuranı Kerim okunduğu esnada dinlemek farzdır. Kuranı kerim nerede okunursa okunsun hürmet ederek dinlemek sevaptır. Kuranı kerim okuyan birini abdestsiz olarak dinlemek te bir sakınca bulunmamaktadır.
Kuranı kerim okunduğunda dinlemek için abdest almaya gerek olmayıp abdestli bir şekilde dinlemek ise sevap olarak daha faydalı olmaktadır. Kuranı kerimi dinlemenin okumaktan daha fazla sevap olduğu hakkında hadisler de bulunmaktadır. Kuranı kerimi abdestsiz dinlemek mümkündür.
Kuranı kerimi öğrenmek veya öğretmek amacıyla içerisinde geçen ayetlerden örnek verilmek suretiyle veya öğretmek için kelimeleri telaffuz etmek suretiyle abdestsiz okumaya müsaade bulunmaktadır. Kuranı kerim bir şifa kaynağı olduğu için en güzel şekilde faydalanabilmek için abdest almak gerekmektedir.