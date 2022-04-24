Sermaye Piyasası Kurulu, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi. 2022 Halka arz takvimine göre Yayla Agro'nun halka arz tarihi, fiyatı, payı, bist kodu merak ediliyor. Peki YAYLA AGRO HALKA ARZ NE ZAMAN? Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. eşit mi oransal mı? Hisse kodu ne, kaç lot verir? Yorumları haberimizde...