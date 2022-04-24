Sermaye Piyasası Kurulu, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına onay verdi. 2022 Halka arz takvimine göre Yayla Agro'nun halka arz tarihi, fiyatı, payı, bist kodu merak ediliyor. Peki YAYLA AGRO HALKA ARZ NE ZAMAN? Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. eşit mi oransal mı? Hisse kodu ne, kaç lot verir? Yorumları haberimizde...
YAYLA AGRO HALKA ARZ NE ZAMAN?
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. halka arz tarihi henüz duyurulmadı. Tarih açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT A.Ş. EŞİT Mİ ORANSAL MI? HİSSE KODU NE, KAÇ LOT VERİR?
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 12,50 liradan halka arzına onay verdi.
Arena Finans Faktoring AŞ'nin 78 milyon liralık, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 25 milyar liralık, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon liralık, Fibabanka AŞ'nin ise 150 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusu onaylandı.
Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için SPK'nin 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı verildi.
Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 12,50 TL
Dağıtım Yöntemi : Oransal Dağıtım
Pay : 71,000,000 Lot
Aracı Kurum : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bist Kodu : YYLGD
Pazar : Yıldız Pazar
Başvuru Yerleri : Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.