SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bugün nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu merak ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet sitesi üzerinden anbean paylaşıyor. Peki SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? 22 Nisan az önce nerede deprem oldu? İşte AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün yaşanan son depremler ile ilgili verileri paylaştı. Son dakika deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD bugünkü deprem haberlerini vatandaşlara son dakika olarak duyuruyor. AFAD verilerine göre 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi'nden bulabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremleri anlık olarak sitesinde paylaşıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ