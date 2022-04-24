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    • Haberler
    • 24.04.2022 08:01
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    • 24.04.2022 08:01
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    KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR? Kivinin zararları var mı? Kivinin besin değeri nedir? Kivi kaç kalori? Sen neymişsin öyle!

    KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR?Astım tedavisine yardımcı olabilir. (İçinde olan C vitamini ve antioksidanlar sayesinde astım hastalarının yaşamakta olduğu hırıltılı solunum ve nefes darlığının daha az görülmesi için faydalı sayılır. Özellikle astımı olan çocuklara daha fazla olumlu etkisinin olduğu bilinir.) Sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler.

    takvim.com.tr
    KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR? Kivinin zararları var mı?

    👉Kivi meyvesinin faydaları, birçok uzman tarafından şöyle sıralanmıştır:

    • Astım tedavisine yardımcı olabilir. (İçinde olan C vitamini ve antioksidanlar sayesinde astım hastalarının yaşamakta olduğu hırıltılı solunum ve nefes darlığının daha az görülmesi için faydalı sayılır. Özellikle astımı olan çocuklara daha fazla olumlu etkisinin olduğu bilinir.)
    • Sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler.
    • Kan pıhtılaşmasını azaltır.
    • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
    • Cilt sağlığını iyileştirir ve cildin daha parlak görünmesini sağlar. Ciltte kolajen oluşumunu desteklemesi sayesinde yaraları da daha hızlı iyileştirme özelliğine sahiptir.
    • Kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur.
    • Kivi, vücudun A vitamini oluşturmasını desteklediği için gözleri özellikle katarakt oluşumundan koruyabilir.
    • Vücut içinde oluşabilecek olan iltihaplanmaya karşı korur.

    👉Kivinin Zararları Var Mı?

    Kivinin vücuda zararları, genellikle fazla tüketiminden kaynaklanır. Her besinin olduğu gibi kivinin de gereğinden fazla tüketilmesi, başta alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Kivinin fazla tüketimi, mide rahatsızlığı olan kişilere önerilmez. Gastirid veya ülseri olan hastalar, fazlaca kivi tüketirlerse mide ağrısı çekebilirler. Bu nedenle de doktorlarına danışarak kivi tüketmeleri önerilmiştir.

    👉Kivinin Besin Değeri Nedir?

    Kivinin içinde yer alan besin değerleri, 100 gram için şöyle belirlenmiştir:

    • 0.5 gr yağ
    • 3 mg sodyum
    • 15 gr karbonhidrat
    • 9 g şeker
    • 3g diyet lifi
    • 1,1 g protein

    Sodyum açısından zengin bir meyve olan kivi, birçok uzman doktor tarafından sodyum eksikliği olan kişilere tüketilmesi için tavsiye edilir. Ancak şeker hastalarının çok fazla miktarda kivi tüketmeleri, sodyum eksiklikleri olsa dahi tavsiye edilmez.

    👉Kivi Kaç Kalori?

    Kivinin 100 gram kalorisi, yaklaşık olarak 61 kcal olarak belirlenmiştir. 1 adet ortalama büyüklükte olan bir kivi, yaklaşık olarak 70 gram gelir.

    👉Kivinin Cinselliğe Faydaları Var Mıdır?

    Kivi meyvesinin cinsel hayata olumlu bir etkisinin olduğu kanıtlanmıştır. İçinde yer alan C vitamini ve afrodizyak hormonu ile, kadınların ve erkeklerin cinsel isteklerini arttırmaya yardımcı olur. Ayrıca, istikrarsızlık sorunu yaşayan erkekler de doğal yolla bu sorunu çözmek istiyorlarsa her gün bir porsiyon kivi tüketerek bu sorunlarının üstesinden gelebilirler.

        👉Aç Karnına Kivi Yemek İnsan Vücuduna Nasıl Etki Eder?

        Sabahları aç karna kivi tüketmek, gün içinde kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselip alçalmasını engeller. Kan şekerini dengede tutuşu, kişilerin gün içinde ani acıkmalarını engeller. Özellikle kabızlık sorunu olan kişilere sabahları aç karna bir bardak ılık su ile 2 adet kivi yenmesi tavsiye edilmiştir. İçinde barındırdığı lif oranı sayesinde tuvalete çıkmaya yardımcı olur.

        👉Gebelikte Kivinin Faydaları Nelerdir?

        Hamile kişilerin kivi tüketmeleri ile vücutlarına sağlanacak olan faydalar, birçok uzman tarafından şöyle sıralanmıştır:

        • Özellikle gebeliğin ilk aylarından itibaren tüketilmeye başlanan kiviler, bebeklerin akciğer gelişimi açısından çok önemlidir. Her gün en az 1 adet kivinin yenmesi, hem bebeğin akciğerlerinin hızla gelişmesine destek olacak hem de annenin gebelikte nefes darlığı gibi sorunlar ile karşılaşmamasını sağlayacaktır.
        • Annenin cildi için çok faydalıdır. Kırışmaları, yorgunluk dolayısıyla yaşanacak çökmeleri önleyeceği gibi cildin daha güzel ve parlak görünmesini de sağlaması açısından önemlidir.
        • Kivi, vücuttaki folik asit oranını arttırır. Bu nedenle de gebelerin daha az yorulmalarına destek olur.
        • Hamileliğinin ilk aylarında kabızlık sorunu yaşayan gebeler, kivi tüketerek bu sorunun üstesinden gelebilirler.
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        Haberler Haberler KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR? Kivinin zararları var mı? Kivinin besin değeri nedir? Kivi kaç kalori? Sen neymişsin öyle!
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