RAMAZAN BAYRAMI ÖNEMİ

Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI YEPYENİ

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Tat alalım, varalım yüce Allah"a. Erişelim birlikte nice bayramlara ve mutluluğa. Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldi! Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar...

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınızı kutlarız…

Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun