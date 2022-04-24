KYK burs ve kredi ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Başkan Erdoğan duyurdu: Mayıs ayı KYK ödemeleri ne zaman? KYK bu ay erken mi yatacak?

KYK burslarının yatırılacağı tarih hak sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bayrama az bir süre kala KYK burs ve kredi ödenme tarihleri araştırılıyor. KYK burslarının yatırılma tarihi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklama yaptı. Peki KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce kyk bursu ve kredileri yatırılacak mı 2022?
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
KYK bursu her ayın 6 ve 10'u arasın yatırılıyor. Bayram öncesinde burslarının yatacağı tarih merak konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" ifadelerini kullandı.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlıyor ve 4 Mayıs tarihinde sona eriyor.