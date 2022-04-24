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    • Haberler
    • 24.04.2022 13:34
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    • 24.04.2022 13:34
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    KYK burs ve kredi ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Başkan Erdoğan duyurdu: Mayıs ayı KYK ödemeleri ne zaman? KYK bu ay erken mi yatacak?

    Mayıs ayı KYK ödemeleri hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Bayram öncesi bursların yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dakika Mayıs ayı ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bilindiği üzere, KYK bursu her ayın 6 ve 10'u arasın yatırılıyordu. Peki, KYK bayramdan önce yatacak mı? Mayıs ayı KYK ödemeleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK burs ve kredi ödemeleri bayramdan önce yatacak mı?

    KYK burslarının yatırılacağı tarih hak sahipleri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Bayrama az bir süre kala KYK burs ve kredi ödenme tarihleri araştırılıyor. KYK burslarının yatırılma tarihi ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son dakika açıklama yaptı. Peki KYK bursu ne zaman yatacak, bayramdan önce kyk bursu ve kredileri yatırılacak mı 2022?

    KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

    KYK bursu her ayın 6 ve 10'u arasın yatırılıyor. Bayram öncesinde burslarının yatacağı tarih merak konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız" ifadelerini kullandı.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlıyor ve 4 Mayıs tarihinde sona eriyor.

        KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

        BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

        • Başarısız olma,

        • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

        • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

        • Öğretim kurumunun kapatılması,

        • Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

        • Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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        Haberler Haberler KYK burs ve kredi ödemeleri bayramdan önce yatacak mı? Başkan Erdoğan duyurdu: Mayıs ayı KYK ödemeleri ne zaman? KYK bu ay erken mi yatacak?
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