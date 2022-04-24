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    • 24.04.2022 00:06
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    • 24.04.2022 06:57
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    İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli sahur saat kaçta? 2022 Ramazan il il imsakiye ve sahur vakti!

    Bu gece milyonlarca vatandaş oruç ibadetini yerine getirmek amacıyla sahura kalkacak. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşam sürdüren İslam alemi bu mühim günleri ibadet ve dualarla geçirecek. Bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar yaşadığı illerde sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli sahur saat kaçta? İşte 2022 Ramazan il il imsakiye ve sahur zamanı

    takvim.com.tr
    İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli sahur saat kaçta? 2022 Ramazan il il imsakiye ve sahur vakti!

    İslam'ın temel ibadetlerinden olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar sahur vaktini öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli sahur saat kaçta? İşte 2022 Ramazan il il imsakiye ve sahur vaktine dair bilgiler...

    2022 RAMAZAN İL İL İMSAKİYE VE SAHUR VAKTİ

    İstanbul ilk oruç için imsak vakti: 05:12
    İzmir ilk oruç için imsak vakti: 05:25
    Ankara ilk oruç için imsak vakti: 04:59
    Antalya ilk oruç için imsak vakti: 05:14
    Adana ilk oruç için imsak vakti: 04:55
    Kocaeli ilk oruç için imsak vakti: 05:11

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    İşte oruca nasıl niyet edilir sorusunun yanıtı;

    ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

    Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

    Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

    Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

    Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

    Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf etmelidir.

        RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

        Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah:
        Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır, buyurmuştur.
        Buhârî, Îmân, 27; Müslim, Müsâfirîn, 173

        Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

        Resûlullah, kesin bir emir vermeden, Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle (teravih vb.) geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

        Müslim, Müsâfirîn, 174

        Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
        Kadir, 97/1-5

        Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir:
        Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
        Buhârî, Leyletü'l- kadr, 1; Müslim, Müsâfirîn, 175

        İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber'in ashâbından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son yedi günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu:
        Rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu hâlde, Kadir gecesini bulmak isteyen, onu son yedi gecede arasın.
        Buhârî, Leyletü'l-kadr, 2; Müslim, Sıyâm, 205

            Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:
            Resûlullah, Ramazan'ın son on gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son on gecesinde arayın.
            Buhârî, Leyletü'l-kadr, 3; Müslim, Sıyâm, 219
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            Haberler Haberler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli sahur saat kaçta? 2022 Ramazan il il imsakiye ve sahur vakti!
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