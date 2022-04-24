Bugün anlık ATA ALTIN alış satış fiyatı! CANLI: Ata altın ne kadar oldu, kaç TL? Güncel altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Son durum...

ALIM FIRSATI

Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, "Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır" dedi.

"Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al" diyen İslam Memiş, "Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. " şeklinde değerlendirmede bulundu.

BEKLEMEYE DEVAM EDİN!

Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, "Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin." diye konuştu.