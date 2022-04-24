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    • Haberler
    • 24.04.2022 08:02
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    • 24.04.2022 08:02
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    Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, hangi ay? 🌸2022 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Anneye alınacak hediyeler!

    Tüm dünyada kutlanan Anneler Günü için heyecanlı geri sayım başladı. 2022 Anneler Günü’ne sayılı günler kalan hala hediye almamış olanlar ne alacaklarını düşünmeye başladı. Sizler için derlediğimiz Anneler Günü hediye fikirlerini inceleyebilirsiniz. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

    Tüm dünyada kutlanan Anneler Günü için heyecanlı geri sayım başladı. 2022 Anneler Günü'ne sayılı günler kalan hala hediye almamış olanlar ne alacaklarını düşünmeye başladı. Sizler için derlediğimiz Anneler Günü hediye fikirlerini inceleyebilirsiniz. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanacak, hangi tarihe denk geliyor. İşte tüm merak edilenler!

    ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

    Annneler Günü 8 Mayıs Pazar Günü kutlanacak...

    ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

    Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

    Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

    ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

        ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİ

        Doğaya düşkün olan anneler için bahçe malzemeleri.

        En önemli aksesuarı saat olan anneler için yeni bir saat.

        Tüm gün ayakta durmak zorunda olan anneler için terlik veya ayakkabı.

        Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka…

        Kendin yap çalışmalarına yönlendirmek için sevebileceği hobi malzemeleri.

        Ev dekorasyonuna önem veren anneler için çerçeveler.

        Nostalji seven anneler için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

        Tatlı seven dünya tatlısı anneler için güzel bir kek buketleri.

        Not alma işini hala kalem ve kağıt ile yapan anneler için güzel bir not defteri seti.

        Sizin emeğinizi görmeye bayılan anneler için el yapımı boyanmış porselen tabak.

        Çiçeklere düşkün anneler için bir demet ya da saksı çiçek.
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        Haberler Haberler Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, hangi ay? 🌸2022 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Anneye alınacak hediyeler!
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