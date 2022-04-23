👉Çok Hızlı Kilo Verdiren Besinler Nelerdir?

Diyet yapan ve hızla kilo vermek isteyen kişilerin tüketmeleri gereken besinlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

Somon

Yumurta

Tavuk Göğüs

Yeşil Mercimek

Lor Peyniri

Elma Sirkesi

Kuru Kayısı

Avokado

Ananas

Erik

Kepekli Ekmek

Limon

Acı Biber

Chia Tohumu

Yoğurt

Greyfurt

Elma

Maydanoz

Yulaf Ezmesi

Bulgur

👉Diyet Yaparken Zayıflatan 5 Yiyecek Nelerdir?

Diyette olan kişilerin daha hızlı kilo vermek ve kalori açığı oluşturmak için tükettikleri 5 yiyecek, bazı diyetisyenler tarafından şöyle sıralanmıştır:

Greyfurt

Sardalye

Balkabağı

Sığır eti

Yeşil Çay

Bu besinlerin de doktor tarafın belirtilen porsiyonlarda tüketilmesi gereklidir. Kişilerin ihtiyacı olan besinlerin üzerinde bu besinleri tüketişleri, kendileri için bir fayda sağlamaz. Aksine, kişiler sürekli olarak kilo vermek isterken bir anda kilo vermelerinin duruşuna ve kilo almalarına neden olabilir.