✍YDS ÖSYM son dakika açıklandı mı? 👩‍🎓Yabancı Dil Sınavı YDS sonuçları ne zaman belli olacak? 🔔YDS baraj puanı 2022 kaç?

YDS BARAJ PUANI KAÇ 2022?

YDS'nin kendine özel bir barajı bulunmamaktadır. Bunun yerine üniversiteler YDS'ye giren adaylardan belirli bir puan istemektedir. Bu puanın yüksekliği üniversiteden üniversiteye veya girilecek bölüme göre değişiklik gösterebilir. Öneğin doçent adaylarının alması gereken YDS puanı en az 65 iken, doktora adaylarının alması gereken YDS puanı 55'tir. Genellikle 55 puan yüksek lisansa giriş için konular baraj puanıdır.

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.