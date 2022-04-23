TUS kontenjanları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman? Sağlık Bakanlığı ÖSYM 2022 TUS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun.' açıklamasını yaptı.

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"Resmi Gazete'de yayınlandı

8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

SONUÇ: 1

Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

SONUÇ: 2

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.



SONUÇ: 3

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

SONUÇ: 4

Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.