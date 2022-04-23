🤲Tahiyyat duası Türkçe - Arapça okunuşu nasıl? Ettehiyyatü (Tahiyyat) anlamı nedir? Tahiyyat suresi Diyanet dinle!

TAHİYYAT DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler

Allâh-ü Te'âlâ'ya mahsustur. Ey Nebî! Allah'ın selâm,

rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve

Allah'ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.

Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ birdir ve yine şahâdet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve Rasûlüdür.