👉Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 📌2022 Diyanet takvimi: Bayram tatili kaç gün sürecek? 🙏RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022!

Bayram namazının diğer namazlara göre farklı vardır. Bayram namazının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Buna "Zevaid" tekbirleri denir.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) şöyle buyurdu; "Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler." (Gunye)

