⏳İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! || ⏰İstanbul sahur ve iftar saat kaçta? DİYANET GÜNCEL Ramazan vakitleri

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022! İstanbul ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 yılında Ramazan ayı ile birlikte gündeme geldi. Heyecanla beklenen oruç ayı için bir çok soru da gündeme gelmeye başladı. 30 gün boyunca tutulacak orucun ilk ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İstanbul iftar ve sahur saati ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama geldi. İşte DİYANET GÜNCEL Ramazan vakitleri...
İSTANBUL'DA İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
Diyanet İstanbul için haftalık namaz vakitlerini yayımladı. Takvime göre megakentte ilk sahura 1 Nisan saat 05:14'te kalkılacak. İlk iftar için ezan da 2 Nisan saat 19:36'da okunacak.
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KİMLER ORUÇ TUTAR? ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLAN KİŞİLER
Diyanet'e göre Akıllı ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutması farzdır.
DİYANET KİMLER ORUÇ TUTAMAYABİLİR?
Yolculuk:
Yolculuk, Ramazan ayında oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir. Yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar, daha sonra kaza edilir. Kur'an'da "Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındı gibi, Allâh'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir." buyurulmaktadır. (Bakara, 2/183-184).
Geceden oruç tutmaya niyetlenip de gündüz yolculuğa çıkmak zorunda olan kimse yolculukta zorluk çekerse, daha sonra kaza etmek üzere orucunu bozabilir. Ancak orucunu tamamlaması daha uygundur. Hz. Peygamber, Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kedîd denilen yere varınca orucunu bozmuştur. (Buharî, "Savm", 34; Müslim, "S›yam", 15) Bu uygulama, sefere çıkınca orucun bozulabileceğini göstermektedir.
Hastalık:
Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile, hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp, iyileştikten sonra bunlar› kaza etmelerine izin verilmiştir. Yukarıda zikredilen âyet buna işaret etmektedir. Uzman bir hekim tarafından oruç tutması hâlinde hasta olacağı bildirilen kimse de hasta hükmündedir.
Hamilelik ve çocuk emzirme:
Oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi hâlinde, hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da, sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler. Hz. Peygamber buna müsaade etmiştir (Nesâî,"Sıyam", 50-51).