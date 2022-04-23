İlave tediye ne zaman yatacak? İşçi ikramiyeleri hangi tarihte hesaplara yatırılacak? Nisan 2022 4/D’li taşeron işçiye ilave tediye ödemesi kaç TL oldu?

İŞÇİYE İKRAMİYE (TEDİYE) ÖDEMESİNDE KİM, NE KADAR ALACAK?

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, bu ay 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.

ÖDEME TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlenmişti.