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    • Haberler
    • 23.04.2022 08:04
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    • 23.04.2022 08:04
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    Dolar kaç TL oldu güncel fiyatlar - uzman yorumları! Dolar düşer mi, yükselir mi? 💸Dolar düşecek mi son dakika 2022?

    Dolar fiyatları hakkında gelişmeler sıkı takibe alındı. Dolar, euro ve altında özellikle fiyatların dalgalı bir seyir göstermesiyle birlikte uzman isimlerin yaptığı açıklamalar merakla takip ediliyor. "Dolar düşer mi, yükselir mi?" sorusuyla ilgili uzman yorumları gelmeye devam ediyor. Peki, dolar ne olacak? Dolar düşecek mi son dakika 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    💸Dolar düşecek mi son dakika 2022?

    Dolar fiyatları hakkında gelişmeler sıkı takibe alındı. Dolar, euro ve altında özellikle fiyatların dalgalı bir seyir göstermesiyle birlikte uzman isimlerin yaptığı açıklamalar merakla takip ediliyor. "Dolar düşer mi, yükselir mi?" sorusuyla ilgili uzman yorumları gelmeye devam ediyor. Peki, dolar ne olacak? Dolar düşecek mi son dakika 2022? İşte merak edilenler!

    DOLAR/TL 14,58 SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

    Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 14,58 seviyelerinde işlem görüyor.

    Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 14,6007'den tamamladı.

    Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 14,5820 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 azalışla 15,7960'tan, sterlin/TL yüzde 0,20 düşüşle 18,9410'dan satılıyor.

        Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 100,4'te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0830'dan alıcı buluyor.

        ABD'de yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahvil piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdı.

        Veri sonrası, Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 85 seviyesine çıkarken, enflasyonun martta zirve yapmış olabileceği beklentisi tahvil piyasalarındaki 7 günlük satış eğilimini durdurdu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 2,77'de dengelendi.

        Analistler, tahvil piyasalarında azalan satış baskısının dolar talebini kısmen de olsa törpülediğini kaydetti.

        Dün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tonlu açıklamalarına devam etmesinin ardından gözlerin yarınki Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısına çevrildiğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını bildirdi.

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        Haberler Haberler Dolar kaç TL oldu güncel fiyatlar - uzman yorumları! Dolar düşer mi, yükselir mi? 💸Dolar düşecek mi son dakika 2022?
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