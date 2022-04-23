TERAVİH NAMAZI 8 REKATTA BİR SELAM VERİLEREK KILINIR MI?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.

Çeşitli Hadislerden anlaşıldığına göre Peygamber (sav) teravih namazını yalnız sekiz rekat olarak kılmıştır. Fazlasını ne kılmış ne de emretmiştir. Buhari Aişe'den şöyle rivayet ediyor" Peygamber (sav) Ramazan-ı Şerif'in içinde ve dışında (nafile olarak) onbir rekattan fazla kılmazdı. Dört rekat namaz kılardı.