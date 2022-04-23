BMS halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? BMS Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. borsada ne zaman işlem görecek? BMS TEL Hisse yorumları...

BMS BİRLEŞİK METAL HALKA ARZ HANGİ BANKALARDAN VERİLECEK, HİSSE KODU NE, KAÇ LOT VERİR?

Halka Arz Tarihi :21-22 Nisan 2022

Halka Arz Fiyatı/Aralığı :17,50 TL

Dağıtım Yöntemi :Eşit Dağıtım

Pay :10,875,000 Lot

Aracı Kurum :Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Bist Kodu :BMSTL

Başvuru Yerleri : Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşları.

ŞİRKET HAKKINDA

Temelleri 1968 yılına dayanan BMS Tel, 1999 yılında demir çelik sektöründe faaliyet göstermek üzere İstanbul'da kurulmuştur. İlk olarak ticaret yaparak faaliyet gösteren BMS Tel, nervürlü inşaat demiri toptan ve perakende satışına odaklanmıştır. Firma 2011 yılında tarihinin en yüksek ticaret tonajına ulaşıp yaklaşık 180.000 ton/yıl demir çelik ticaretiyle sektörde kendini ispatlamış ve önemli bir yer edinmiştir.

BMS Tel, 2012 yılında ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 m2 alan üzerinde galvanizli çelik tel üretim tesisi yatırımı yaparak sanayiciliğe adım atmış ve üretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012 ile 2017 yılları arasında tek üretim hattıyla yıllık ortalama 20.000 ton galvanizli çelik tel üretimi yaparak sektörde kendine yer edinmiş ve avrupa ülkeleri başta olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapar konuma gelmiştir. Uluslararası bir firma olma yolunda hızla ilerleyen BMS Tel, 2017 yılında 2. üretim hattını devreye almış, üretim kapasitesini yıllık yaklaşık 60.000 tona çıkartmıştır. Yeni üretim hattının sağladığı teknolojik avantajlar ve geliştirdiği know-how ile birlikte katma değerli ürünlere ağırlık veren BMS Tel, 2018 ve 2021 yılları arasında hız kesmeden faaliyetlerini sürdürmüş, enerji, tarım, inşaat, otomotiv gibi önemli sektörlere hammadde sağlayan, avrupa, kuzey ve güney amerika ülkeleri başta olmak üzere 45 ülkeye ihracat yapan, Türkiye'nin lider tel üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Teknolojik yatırımlara durmaksızın devam eden, yenilikçi bakış açısı ile AR-GE çalışmalarının sürekliliğine özen gösteren ve müşteri memnuniyetini en ön planda tutmayı prensip haline getiren BMS Tel, avrupa'nın en kaliteli telini üretme ve bir dünya markası olma yolundaki hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.